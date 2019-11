Séoul-Washington : déclaration conjointe sur l’élargissement de leurs relations économiques

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont tenu hier la 4e réunion de leur conseil consultatif de haut niveau connue sous le nom de SED.A l’issue de cette rencontre organisée à Séoul, les deux pays ont adopté une déclaration commune. Concrètement, ils se sont engagés à élargir leurs liens économiques, en les définissant comme pilier de leurs relations.Le texte fait état de quatre secteurs prioritaires dans leur coopération bilatérale : le développement, les infrastructures, la connectivité des sciences et des technologies aux numériques, ainsi que l’énergie et la ville intelligente. Il comprend, entre autres, le projet Mékong. que les deux nations mènent ensemble depuis le mois dernier pour lutter contre les inondations et la sécheresse dans la région du fleuve d’Asie du Sud-est. Leurs ministères des Affaires étrangères, l’entreprise sud-coréenne K-water et la Nasa, l’agence spatiale américaine, y prennent part.C’est la première fois que les deux alliés publient une déclaration conjointe à l’issue de ce dialogue économique. En outre, ils considèrent que ces discussions leur permettront de faire le point sur les progrès réalisés dans le cadre de leur coopération, en association avec la nouvelle politique du Sud de Séoul et la stratégie Indo-Pacifique de Washington.Pour les pourparlers d’hier, les USA ont envoyé une très importante délégation avec à sa tête le secrétaire d’Etat adjoint chargé de la croissance économique, de l’énergie et de l’environnement, Keith Krach. Preuve d’une certaine inquiétude face au Partenariat économique régional global (RCEP) promu par la Chine, et qui sera signé en 2020, suite à un accord convenu lundi entre 15 pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) et d’Asie-Pacifique.