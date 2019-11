Villes intelligentes : 9 pays discutent des normes internationales en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Neuf pays de l’Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient, à savoir la Corée du Sud, le Japon, la Malaisie, le Vietnam, Singapour, l’Indonésie, la Thaïlande, l’Arabie saoudite et les Emirats Arabes Unis, se sont réunis aujourd’hui à Séoul afin d’échanger sur les normes internationales concernant les villes intelligentes.Cette réunion s'inscrit dans le cadre du 2e forum sur les normes en Asie des villes intelligentes (SCASF), organisé par l’Agence de Corée pour les technologies et les normes (KATS), placé sous l’égide du ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie. La première édition a eu lieu à Busan l’année dernière.Sous le thème du « rôle des normes pour le développement de la ville intelligente », les participants ont échangé sur les stratégies et les cas de succès dans leur pays, et discuté des moyens de coopération en la matière.Le directeur de la KATS a affirmé que la Corée du Sud, dotée de technologies avancées dans les domaines de la construction et des TICs pourrait jeter les bases d’une coopération économique entre les pays asiatiques. Celles-ci pourraient se baser sur les normes de différentes industries du futur, y compris les villes intelligentes.