Adoption du projet de résolution déposé par la Corée du Sud aux Nations unies

Photo : YONHAP News

La Première Commission de l'Assemblée générale des Nations unies, chargée du désarmement et de la sécurité, a adopté, hier, heure locale, le projet de résolution intitulé « Jeune, désarmement et non-prolifération », qui avait été déposé, pour la première fois, seule, par la Corée du Sud.Selon le ministère des Affaires étrangères, ce texte, qui compte 84 pays co-signataires, a été approuvé dans son ensemble par consensus, autrement dit sans vote.Le document incite à la participation des jeunes aux discussions de désarmement et de non-prolifération, appelle les pays membres et les organisations internationales à développer des politiques dans cette perspective et souligne l’importance de la formation des experts en la matière.Le texte va désormais être soumis au vote lors de la séance plénière de la 74e session de l’Assemblée générale de l’Onu.