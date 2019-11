Séoul-Washington : exercice aérien conjoint au plus tôt mi-novembre

Photo : YONHAP News

Les autorités militaires sud-coréenne et américaine envisagent de mener un exercice aérien conjoint, au plus tôt, mi-novembre.Selon un responsable de l’armée, cette manœuvre prendra une dimension réduite par rapport à celle baptisée « Vigilant Ace ». Créé en 2015, cet exercice annuel de grande envergure a été suspendu l’année dernière afin de soutenir les efforts portant sur le dialogue nucléaire avec la Corée du Nord.Les deux alliés ont néanmoins réalisé une manœuvre globale de moindre envergure, entre le 3 et le 7 décembre 2018, en mobilisant des dizaines d’appareils tels que des avions de chasse F-15K. L'exercice prévu pour cette année devrait prendre, toujours d'après la même source, une dimension similaire à celle de l'année dernière.Interrogé sur ce sujet, la porte-parole du ministère de la Défense a répondu aujourd’hui, lors d’un briefing régulier, que les armées des deux pays étaient en train de discuter des modalités de l’exercice, de manière à consolider la posture de leur défense conjointe.De son côté, la Corée du Nord a dénoncé cette décision en affirmant que sa patience avait quasiment atteint ses limites, dans un communiqué publié par son ambassadeur itinérant Kwon Jong-gun.