Séoul-Washington : négociations compliquées sur le partage des frais de défense conjointe

Photo : YONHAP News

Alors que le 2e round des négociations sur le partage des frais de défense pour l’année prochaine s’est terminé fin octobre, les discussions qui se poursuivent entre la Corée du Sud et les États-Unis s’annoncent de plus en plus compliquées.Selon une source diplomatique à Séoul, les USA souhaiteraient obtenir un total de 5 milliards de dollars, soit plus de cinq fois le montant des contributions assumées par le pays du Matin clair cette année.Plus précisément, le côté américain aurait demandé des financements allant au-delà de la simple prise en charge des frais liés au stationnement des GI’s. Par exemple, il attendrait un soutien pour couvrir les coûts engendrés par le déploiement itinéraire, tous les six à neuf mois, d’une partie des effectifs stationnés en Corée du Sud et qui se relaient avec ceux basés aux Etats-Unis.Toujours dans le cadre de ces réunions, il aurait également été question des frais liés aux exercices militaires conjoints, comme des soldats et des matériels qui viennent prêter main forte depuis l’Amérique du Nord. Enfin, Washington aurait même réclamé la prise en charge des salaires des agents administratifs des forces américaines et les frais de séjour de leur famille.Face à ces revendications, Séoul aurait clairement manifesté son opposition, en affirmant que de telles demandes ne correspondaient pas à l’esprit de l’accord spécial sur le partage des frais de défense (SMA), qui ne porte que sur la présence des GI’s dans la péninsule coréenne.C’est dans ce contexte que se tiendra à Séoul, en novembre, le 3e round des négociations en vue de conclure le 11e SMA.