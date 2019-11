Park Chan-wook reçoit un prix d’honneur lors d’un festival en Norvège

Photo : YONHAP News

Après avoir été honoré hier du prix « Film & Beyond » au 25e festival international du film de Genève (GIFF), le célèbre réalisateur sud-coréen Park Chan-wook va à nouveau être primé ce soir, heure locale, à Oslo. Il recevra le prix d’honneur « Silver Mirror » lors de la cérémonie d’ouverture de la 29e édition du festival international « Films from the South » en Norvège. Un événement qui se déroulera jusqu’au 17 novembre.Dix œuvres majeures du cinéaste y ont été programmées, dont « Old Boy », « Demoiselle » ou encore « La zone de sécurité conjointe JSA ».Par ailleurs, l’organisateur du festival a préparé, en coopération avec l’ambassade de Corée du Sud sur place, différents programmes présentant le septième art sud-coréen dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.Le long-métrage « Parasite » de Bong Joon-ho, Palme d’or de la dernière édition du festival de Cannes, est sélectionné en compétition officielle et va être projeté, ce soir, en ouverture de l'événement.Seront également au rendez-vous des films et documentaires de différents réalisateurs sud-coréens, à savoir, « House of Humming Bird » de Kim Bo-ra, « The Gangster, The Cop, The Devil » de Lee Won-tae, ainsi que « The Good, The Bad, The Weird » de Kim Jee-woon.