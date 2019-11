Le gouvernement abolit la « hiérarchie » des lycées

Photo : YONHAP News

Révolution dans l’enseignement secondaire. Le gouvernement a décidé de retirer le caractère prestigieux des 42 « lycées autonomes », 30 « lycées de langues étrangères » et sept « lycées internationaux ». Dès la rentrée 2025, ces établissements privés vont être transformés en « lycées généraux », c’est-à-dire qu’ils devront sélectionner leurs élèves de la même manière que les autres lycées du pays.Le ministère de l’Education a annoncé aujourd’hui son intention de modifier en ce sens le décret concerné, et ce d’ici la fin de cette année.Par exemple, le lycée de langues étrangères Daewon organise actuellement son concours d’entrée, auquel peuvent postuler les collégiens de toutes les régions du pays. Cependant, dès 2025, c’est le rectorat de l’académie compétente qui sélectionnera les élèves vivant dans la circonscription scolaire concernée. Les frais d’inscription, variant d’un établissement à l’autre, vont être supprimés afin d’y rendre l’enseignement gratuit, comme ce sera le cas dans les lycées généraux à partir de 2021.Et afin de prévenir la ruée vers les « lycées scientifiques » et les « lycées des élites », pas concernés par cette première réforme, le ministère s'est tout de même engagé à revoir leur système d’admission, de manière à réduire les coûts des cours privés. En effet, les parents n’hésitent pas à débourser d’importantes sommes d’argent afin de préparer au mieux leur progéniture à intégrer ces établissements.En parallèle, le ministère a dévoilé une série de mesures destinées à renforcer la compétitivité des lycées généraux, en améliorant leurs cursus et leurs locaux.