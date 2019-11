Trois consortiums pour le rachat d’Asiana Airlines

Photo : KBS News

Trois consortiums ont soumissionné pour l’acquisition d’Asiana Airlines, la 2e compagnie aérienne sud-coréenne. D’après les professionnels du secteur, il s’agit du groupe Aekyung et de Stonebridge Capital, de Hyundai Development Company et de Mirae Asset, ainsi que des fonds privés KCGI (Korea Corporate Governance Improvement) et BankerStreet .Les montants proposés par ces groupes d’entreprises n’ont pas été révélés, mais le marché estime entre 15 000 et 20 000 milliards de wons la valeur de l’avionneur, soit entre 11,8 et 15,6 milliards d’euros.Si le consortium dirigé par Aekyung, qui détient déjà la compagnie Jeju Air, remporte l’appel d’offres, il deviendrait le numéro un du secteur, devançant ainsi Korean Air.Asiana Airlines opère actuellement 70 vols domestiques et internationaux et dispose d’une licence d’exploitation d’avions de fret, généralement difficile à obtenir. Mais en dépit de ces avantages, la compagnie est endettée de 7 000 milliards de wons, soit 5,4 milliards d’euros, et la plupart de ses vieux avions doivent être remplacés.Le groupe Kumho, propriétaire de la compagnie, envisage de sélectionner le négociateur prioritaire d’ici une à deux semaines, afin de conclure la transaction avant la fin de cette année.