Le chef du Pentagone en visite à Séoul vendredi prochain

Photo : YONHAP News

Le secrétaire américain à la Défense Mark Esper est attendu vendredi prochain en Corée du Sud, pour une visite de deux jours. Il s'agit de sa 2e visite en trois mois depuis sa prise de fonction.D’après l’annonce faite hier, heure locale, par le Pentagone, cette visite s’inscrit dans le cadre d'une tournée dans la région Indo-Pacifique, qui le conduira aussi en Thaïlande, aux Philippines et au Vietnam.Ce déplacement survient une semaine avant la fin de la validité de l’accord sur le partage des informations militaires (GSOMIA) entre Séoul et Tokyo. Le porte-parole du Pentagone a, d’ailleurs, affirmé que le prolongement du GSOMIA serait au cœur des discussions en souhaitant que ce sujet sensible soit résolu.En effet, Mark Esper va s’entretenir avec son homologue sud-coréen Jeong Kyeong-doo, dans le cadre de la réunion annuel consultative sur la sécurité entre les deux alliés. D’autres dossiers importants tels que les négociations sur le partage des frais de défense ainsi que les exercices militaires conjoints devraient également être abordés.