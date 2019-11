La KCTU organise un grand rassemblement contre la révision du code du travail

Photo : YONHAP News

La Confédération coréenne des syndicats (KCTU) va organiser demain à Yeouido, situé au centre de Séoul, une grande manifestation contre la révision du code du travail.Comme tous les ans, ce grand rassemblement des travailleurs du pays est monté aux alentours du 13 novembre, jour où Jeon Tae-il, un jeune ouvrier militant, s’est immolé à l’âge de 22 ans en 1970, afin de dénoncer les conditions de travail lamentables des ouvriers.Cette année, le président de la KCTU, Kim Myung-hwan, appelle l’Assemblée nationale à ne pas adopter les projets de révision du code du travail et de la loi sur les syndicats. Ce sans quoi, il a menacé d’entamer une grève générale immédiate et de grande ampleur. Ces textes prévoient, entre autres, l’élargissement du système des emplois flexibles et la prolongation de la durée de la validité des contrats sociaux.La KCTU projette également d’encercler l’Assemblée nationale, tout en évitant quelconque affrontement physique avec les forces de police.