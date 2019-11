La Cheongwadae annonce un dîner entre Moon Jae-in et les chefs des cinq partis

Photo : YONHAP News

Selon la Maison bleue, le président de la République organisera ce dimanche un dîner avec les patrons des cinq formations politiques siégeant à l’Assemblée nationale. Les invités auraient tous acceptés cette proposition.C’est la cinquième fois que Moon Jae-in convie les chefs des partis de majorité et d’opposition à la Maison bleue. Sa dernière invitation remonte à la mi-juillet où la rencontre avait été organisée dans le but de discuter des restrictions commerciales imposées par le Japon à l’encontre de la Corée du Sud. A l’issue de cette réunion, ils avaient adopté un communiqué conjoint dans lequel ils appelaient Tokyo à retirer immédiatement leurs mesures punitives jugées par Séoul injustes.Toutefois, la prochaine réunion se démarquera des précédentes. En effet, le chef de l'État a tenu à inviter les cinq représentants afin de les remercier d’être venus présenter leurs condoléances lors des récentes obsèques de sa mère. Par conséquent, le dîner se tiendra à huis clos et aucun briefing ne sera donné à son issue.Néanmoins, il est possible que l’hôte et ses convives abordent des sujets d’actualité brûlants tels que la réforme du Parquet, la réforme électorale ou encore le GSOMIA, l'accord sur le partage des renseignements militaires avec le Japon. Reste à savoir si le président Moon se servira de cette occasion pour amorcer « la gouvernance concertée » qu’il n’a de cesse de prôner et par laquelle il souhaite réconcilier les partis politiques farouchement opposés à tous ses propos.