Moon Jae-in a reçu les chefs des cinq formations politiques à la Maison bleue

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat a organisé hier un dîner-réunion invitant les patrons des cinq partis politiques à la Maison bleue, afin de les remercier d’être venus présenter leurs condoléances lors des obsèques de sa mère. A cette occasion, Moon Jae-in a proposé de relancer la réunion du corps consultatif permanent entre le gouvernement, le parti au pouvoir et ceux de l’opposition, qui n’a plus eu lieu depuis un an. Ce à quoi tous les invités présents ont répondu positivement.Le président de la République a appelé à une coopération, allant au-delà des clivages politiques, concernant les restrictions économiques japonaises et l'accord de partage de renseignements militaires (GSOMIA) avec Tokyo. Il leur a également demandé de déployer davantage d’efforts afin d'adopter les projets de loi relatifs à l’économie, à commencer par le renforcement des horaires flexibles.Concernant la réforme du système électorale à travers la procédure accélérée dite « fast track », les échanges ont eu lieu non sans une certaine agressivité. Hwang Kyo-ahn, qui représente le Parti Liberté Corée (PLC), la première force d’opposition, a remis en question l’adoption unilatérale de ce projet, alors que les autres partis lui ont reproché de ne pas avoir répondu aux discussions. Le locataire de la Cheongwadae a donc dû intervenir pour les calmer, avant de leur demander de trouver un accord sur ce sujet lors des consultations à l’Assemblée nationale.