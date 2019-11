L'évaluation parlementaire du projet de budget 2020 débute aujourd'hui

Photo : YONHAP News

A l'Assemblée nationale, le comité du budget et de la comptabilité lance aujourd’hui une réunion d’ajustement du projet de budget 2020, dont la valeur totale est estimée à 513 500 milliards de wons, soit plus de 385 milliards d’euros. Il s’agit de la dernière étape de l’évaluation parlementaire qui déterminera la réduction ou l’augmentation des enveloppes de l’année prochaine pour chacun des secteurs concernés. Ses membres doivent rendre leur conclusion d’ici le 29 novembre.Les discussions s’annoncent cependant houleuses car le Minjoo, le parti présidentiel, s’est fixé pour objectif de défendre le plan actuel malgré la contestation du Parti Liberté Corée (PLC), premier parti d’opposition. Qualifiant ce budget d’exorbitant, celui-ci a en effet annoncé souhaiter une véritable coupe, de l’ordre de 14 500 milliards de wons, environ 11,3 milliards d’euros, craignant un effondrement financier. Le parti conservateur compte surtout concentrer ses efforts sur la baisse des dépenses destinées à la politique intercoréenne, à l’emploi et à la protection sociale.Face à cette critique, la formation présidentielle a souligné que la Corée du Sud était l’un des meilleurs élèves en matière d'assainissement budgétaire et qu’une politique expansionniste était recommandée par la plupart des organisations économiques internationales.