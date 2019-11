Le président Moon prépare une discussion publique en direct

Photo : YONHAP News

La Cheongwadae organisera le mardi 19 novembre une discussion publique entre le président de la République et le peuple. Moon Jae-in s’entretiendra durant 100 minutes avec des citoyens, sur le plateau de la chaîne de télévision MBC, au sujet des politiques de son administration. Une émission diffusée en direct, à 20h.Selon la porte-parole de la Maison bleue, tout le monde y est invité et toutes les questions seront permises. Le chef de l’État s'attend à une séance de dialogue ouvert et fructueux avec ses compatriotes.Ko Min-jung a également fait savoir que la demande de participation à cet événement pouvait dès à présent être déposée sur le site officiel de MBC.