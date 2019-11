La moitié de la population favorable à Moon Jae-in et son gouvernement

Photo : KBS News

A l'occasion du début de la deuxième moitié du quinquennat de l'administration Moon, la KBS, maison mère de la KBS WORLD Radio, a réalisé un sondage sur le bilan de la première partie de cette présidence auprès de 1 000 adultes sud-coréens.Sur l'ensemble des politiques menées par le président de la République et son gouvernement, l'opinion positive est légèrement dominante avec 49,7 % contre 46,6 % d’avis négatifs. La politique la plus soutenue concerne les relations intercoréennes et internationales (21,9 %), suivie de la protection sociale et de la réforme politique. Les sondés évoquent l'emploi et la politique immobilière comme les domaines les moins maîtrisés par cette administration.Pour 45 % des personnes interrogées, le camp de l'opposition est responsable du manque de cohésion entre la Maison bleue et le Parlement, alors que 30 % pointe du doigt la présidence.Concernant les projets de loi polémiques comme le processus accéléré, dit « fast track », à l'Assemblée nationale, environ deux réponses sur trois sont pour la création de l’agence en charge des enquêtes sur les crimes dans lesquels seront impliqués de hauts fonctionnaires, à laquelle s'opposent les partis conservateurs.Enfin, pour les prochaines présidentielles, le Premier ministre Lee Nak-yon sort favori, devançant largement Hwang Kyo-ahn, le chef du Parti Liberté Corée (PLC), la première formation de l'opposition.Le niveau de confiance du sondage est de 95 % avec une marge d'erreur de plus ou moins 3,1 points.