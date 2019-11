Naufrage du Sewol : l’équipe spéciale se met au travail

Photo : YONHAP News

C’est à partir d’aujourd’hui que débute la mission d’une équipe spéciale chargée de faire toute la lumière sur le naufrage du ferry Sewol, survenu le 16 avril 2014. Cette unité d’investigation est entrée officiellement en fonction cet après-midi à partir de 14 h, soit environ cinq ans et sept mois après la tragédie.Si aucune cérémonie d’inauguration n’a eu lieu, une conférence de presse a été organisée, au cours de laquelle Im Kwan-hyeuk, nommé chef de cette équipe spéciale constituée de huit procureurs et d’une dizaine d’enquêteurs, a présenté son plan d'investigation. Il s’est engagé à fixer les priorités de l’enquête une fois l’ensemble des documents analysés, et sans tenir compte des possibles intérêts politiques.À noter que ses membres n’ont pas attendu le début officiel de leur opération pour lancer certaines procédures, comme l’examen, depuis jeudi dernier, des documents transmis par le précédent comité en charge de l’enquête sur ce drame. Ce malheureux accident a fait 304 victimes dont la plupart étaient des lycéens en voyage scolaire.Rappelons que le Parquet a annoncé son intention de créer cette nouvelle organisation, afin de dissiper l’ensemble des doutes qui résident encore autour du naufrage de ce bateau.