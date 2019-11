Big Bang : Tae-yang et Dae-sung déchargés du service militaire

Photo : YONHAP News

Tae-yang et Dae-sung, deux membres du groupe Big Bang, partis servir sous les drapeaux en mars 2018, ont officialisé hier leur retour à la vie civile devant de nombreux fans et journalistes réunis à cette occasion.Ainsi, le boys band compte désormais quatre membres à avoir terminé leur service militaire. Le rappeur T.O.P, de son vrai nom Choi Seung-hyun, et le leader G-Dragon, dont le vrai nom est Kwon Ji-yong, ont été respectivement libérés de leur obligation nationale en juillet et en octobre.Interrogé sur la reprise de leurs activités artistiques, le vocaliste Tae-yang a promis de revenir avec de bons projets tout en reconnaissant que cela nécessiterait beaucoup de réflexions. Rappelons que l’opinion publique sur Big Bang n’est pas tout à fait favorable, dans un contexte où l’ex-membre Seung-ri fait actuellement l’objet d’une enquête pour des affaires de drogue et d'abus sexuels.