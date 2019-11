Plus de 9 000 milliards de wons pour traiter les cancers en 2018

Photo : YONHAP News

En 2018, la Corée du Sud a dépensé plus de 9 000 milliards de wons, soit un peu plus de 7 milliards d'euros, pour le traitement des cancers. Cette somme, qui représente à la fois les frais remboursés par la sécurité sociale et la participation financière des malades, représente 11,1 % de la facture totale des frais médicaux du pays du Matin clair.Selon la Caisse nationale de l'assurance maladie, le pays compte 2 170 525 cancéreux, enregistrés depuis septembre 2005 et toujours vivants à la fin de l’année dernière. La moitié des dépenses liées à ces maladies a bénéficié aux 313 507 nouveaux cas de personnes atteintes de cancers recensés en 2018.Si les médicaments non remboursés sont pris en considération, les frais médicaux réels sont beaucoup plus importants que ces statistiques. Qui plus est, les frais sociaux relatifs aux cancers ont atteint en 2015 un total de 16 681,9 milliards de wons, soit un peu plus de 13 milliards d'euros. Un chiffre qui rassemble les frais médicaux ainsi que les pertes de revenus et de productivité, ou les dépenses pour les transports.Face à un tel coût, le gouvernement incite la population à passer des examens permettant de détecter toutes pathologies graves dont les traitements sont longs et lourds.