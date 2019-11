Succès fulgurant des voitures électriques sud-coréennes à l'étranger

Photo : YONHAP News

Les exportations de voitures électriques sud-coréennes ont le vent en poupe, et ce malgré le ralentissement des ventes d'automobiles « made in Korea » à l'étranger.Selon le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie, et l'Association coréenne du commerce extérieur (Kita), les exportations totales de véhicules, tous types confondus, durant les dix premiers mois de cette année ont enregistré 35,79 milliards de dollars, une augmentation de 6,7 % par rapport à la même période l’an dernier. Parmi elles, les ventes de modèles électriques ont atteint 2,56 milliards de dollars, soit une progression de 103,3 % comparée à il y a un an. Il s'agit d’une hausse mensuelle continue, depuis 33 mois consécutifs. Si ce dynamisme est maintenu, elles pourront dépasser cette année et pour la première fois les 3 milliards de dollars.La part de ces voitures écologiques dans les ventes d’automobiles à l’étranger passe ainsi de 4,4 % en 2018 à 7,3 % cette année. Elle a même franchi la barre des 9 % le mois dernier.Ce succès pourrait s'expliquer, d'une part, par l'accroissement des investissements et le renforcement des stratégies de vente à l'étranger de la part des constructeurs automobiles sud-coréens, et d’autre part, par l'augmentation de la demande tirée par la baisse des prix dans les pays avancés.En parallèle, les exportations d'accumulateurs électriques ont évolué pour atteindre 6,18 milliards de dollars, des augmentations en glissement annuel de l’ordre de 4,6 % en valeur et de 6,8 % en volume.