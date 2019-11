La Corée du Sud renforce les ressources humaines dans les nouvelles technologies

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a annoncé aujourd’hui son intention de renforcer la compétitivité nationale dans les nouvelles technologies et de réformer la formation des ressources humaines adaptées au nouveau paradigme socio-économique. Pour ce faire, un task force rassemblera l'industrie, l'académie et la recherche.A cet effet, l'exécutif envisage d'inciter les universités à créer de nouveaux départements relatifs aux technologies de pointe que sont l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs de génération future, les pièces et composants et enfin l'énergie. A partir de 2021, le nombre d'étudiants inscrits à ces disciplines devra augmenter de 8 000 par an, pour atteindre 80 000 d'ici 2030.Une force opérationnelle composée des représentants de l'industrie, de la recherche et de l'académie sera mise en place, afin de réformer la formation des spécialistes en science et technologie. Une autre réforme sera introduite concernant la formation des ressources humaines dans le monde médical, notamment pour développer la compétence nationale dans l'industrie bio-santé.