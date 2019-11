De nouveaux hôpitaux publics construits dans neuf régions afin de renforcer les services de santé

Photo : KBS News

Le gouvernement a publié aujourd’hui son plan de renforcement des services médicaux en dehors des grandes villes. Dans ce cadre, de nouveaux hôpitaux publics seront construits dans neuf régions, comme les districts de Geochang, Yeongwol et Tongyeong.L’Etat va investir chaque année 100 milliards de wons, soit environ 78 millions d’euros, afin de renforcer les installations réservées aux services d’urgence et aux grands malades dans les établissements de santé existants.En effet, les constats sont alarmants. À ce jour, environ 140 villes ou districts ne sont dotés d’aucun hôpital général comptant plus de 300 lits. Et le nombre de médecins est deux fois plus élevé à Séoul que dans la province de Gyeongsang du Nord. Ce manque d’installations sanitaires est directement lié à la vie des habitants. Le taux de décès aux urgences est par exemple 1,4 fois plus élevé dans la province de Chungcheong du Nord que dans la capitale.Concernant la part des grands malades hospitalisés, elle atteint 93 % chez les habitants de Séoul alors qu’elle n’est que de 23 % parmi les habitants de la province de Gyeongsang du Nord.