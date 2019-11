La Corée du Sud a connu une fin de week-end agitée, avec des orages et des pluies dimanche soir. Mais après une matinée couverte sur une grande partie du pays, le retour des éclaircies est attendu cet après-midi avec un ensoleillement total en fin de journée sur la capitale.Au niveau des températures, les maximales atteindront 15°C à Séoul et dans sa périphérie, 19°C à Busan et sur l’île de Jeju, 18°C à Daegu et 17°C à Daejeon.