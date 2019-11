Moon Jae-in promet d’aller au plus près de ses compatriotes

Photo : YONHAP News

Le président de la République a déclaré qu'il allait essayer de se rapprocher de ses compatriotes durant le reste de son mandat. Moon Jae-in a tenu ces propos cet après-midi à l’issue de la réunion avec ses principaux conseillers, une première depuis le début de la 2e moitié de son quinquennat.Sa future politique pourrait être résumée en quatre mots : l’innovation, la tolérance, l’équité et enfin la paix. D’après le locataire de la Cheongwadae, l’innovation est notre avenir et la tolérance est un devoir sans fin. Par ailleurs, il mènera tous ses efforts pour faire disparaître les inégalités et rendre la société plus chaleureuse. Quant à la paix, elle devra être absolument instaurée dans la péninsule.Pour tout ça, la communication avec les citoyens est indispensable. Le 19 novembre, mardi prochain donc, le président Moon mènera une discussion publique avec le peuple sur le plateau de la chaîne de télévision MBC. Cette dernière sera retransmise en direct à partir de 20h.