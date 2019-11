Concertation entre chefs d’état-major interarmées sud-coréen, américain et japonais

Photo : KBS News

Les chefs d’état-major des armées de Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon organiseront cette semaine des consultations à trois. C'est ce qu’affirme une source bien informée.L’épineux dossier de la prolongation ou non du pacte d’échange de renseignements militaires (GSOMIA) entre Séoul et Tokyo serait au cœur de leurs discussions. Un accord qui doit expirer le 22 novembre si le gouvernement sud-coréen ne revient pas sur sa décision de ne plus le reconduire.Les consultations trilatérales seront menées à Séoul, où le plus haut gradé de l’armée américaine, Mark Milley est attendu, après un voyage à Tokyo, par son homologue sud-coréen Park Han-ki. Le chef d’état-major des forces d'autodéfense nippones, Koji Yamazaki, quant à lui, participera au dialogue via visioconférence. Nommé au poste en septembre, le général Milley a choisi les deux principaux alliés asiatiques de Washington comme premières destinations.Interrogé dans l’avion qui l’emmenait au Japon, il a affirmé que si le pays du Matin clair s’isolait de l’archipel et des USA, la Chine et la Corée du Nord en seraient les premiers bénéficiaires. Il a ainsi pressé implicitement Séoul à renouveler le GSOMIA.La semaine dernière, plusieurs hauts responsables du département d’Etat et du Pentagone ont eux aussi mis la pression sur le gouvernement sud-coréen lors de leur visite à Séoul.