Le Chest Community of Korea vise plus de 331 millions d'euros de dons

Photo : YONHAP News

Le Chest Community of Korea (CCK) s’est fixé pour objectif de récolter des dons de l’ordre de 425,7 milliards de wons, à savoir plus de 331,2 millions d’euros.La campagne de collecte de dons de la fédération des associations caritatives se déroulera du 20 novembre 2019 au 31 janvier 2020. Il s'agit de sa 21e édition.Les dons recueillis seront ensuite utilisés pour quatre projets prioritaires : prévenir les décès isolés, renforcer la prise en charge sociale, rompre le cercle de la pauvreté et répondre aux nouveaux problèmes sociaux.Plus précisément, le CCK va débloquer 65,6 % des dons collectés, afin de soutenir diverses initiatives destinées à venir en aide aux habitants vivant dans la précarité et prévenir les personnes mourant seules. Elle va attribuer 12,2 % à la multiplication des services de soins sociaux. Et enfin 19,1 % seront destiné aux différents projets de lutte contre la précarité, comme la formation des mères célibataires.Le 20 novembre, « Le thermomètre de l'amour » sera installé sur la place de Gwanghwamun dans l’ambition de dépasser la barre des 100 degrés. Chaque degré représente 1 % des dons qu’elle a fixés comme objectif à atteindre d’ici le 31 janvier 2020.