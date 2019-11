Milley : le peuple américain s’interroge sur la présence des GI’s en Corée du Sud et au Japon

Photo : YONHAP News

Le nouveau chef d’état-major de l’armée américaine a affirmé qu’aux Etats-Unis, les gens ordinaires se posaient des questions fondamentales : pourquoi les troupes US doivent-elles être présentes au Japon et en Corée du Sud ? Combien leur stationnement coûte-t-il ? Pourquoi ces deux pays riches ne peuvent-ils pas se défendre eux-mêmes ?Mark Milley a fait ces remarques dans l’avion militaire qui l’emmenait à Tokyo, la première étape de son voyage en Asie, qui le conduira aussi à Séoul demain. C’est le Pentagone qui a publié ces propos hier sur son site web.Au sujet de l’accord sud-coréano-japonais de partage de renseignements militaires (GSOMIA), le général a martelé que le pacte était indispensable pour la sécurité et la stabilité dans la région. Avant d’ajouter que les USA et leurs deux principaux alliés asiatiques étaient plus forts lorsqu’ils étaient ensemble.