Baseball : la Corée du Sud bat les Etats-Unis sur le score de 5-1

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a terminé la semaine dernière à la première place de son groupe lors du tournoi Premier12 organisé par la Confédération mondiale de baseball et softball (WBSC), et s’est ainsi qualifiée pour le Super Round qui se déroule au Japon. Et pour son premier match, elle a décroché une victoire contre les Etats-Unis.Lors de la rencontre, qui a eu lieu hier au Tokyo Dome, l’équipe nationale de baseball, dirigée par Kim Kyung-moon, s’est imposée face à l’équipe américaine sur le score de 5 à 1.Les joueurs sud-coréens n’en sont pas à leur premier coup d’essai puisqu’ils avaient déjà dominé les Américains, il y a quatre ans, lors de la précédente édition (8-0).L’équipe de Corée du Sud va disputer aujourd’hui à 19h sa deuxième rencontre face à Taïwan, au Zozo Marine Stadium, à Chiba. En cas de victoire, elle sera qualifiée pour les JO de Tokyo 2020.