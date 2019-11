Boeing 737 NG : 13 appareils bloqués au sol en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le nombre de Boeing 737 NG cloués sur le sol sud-coréen, suite à la découverte de fissures, ne cesse d’augmenter. Il atteint désormais 13 appareils. C’est ce qu’a annoncé hier le ministère des Transports. Une annonce faite après l’inspection de 100 avions ayant effectué plus de 20 000 vols. Les transporteurs aériens du pays du Matin clair comptent en examiner un total de 150 du même modèle.Le problème détecté se localise toujours au même endroit, à savoir au niveau du « pickle fork », la partie permettant de lier les ailes au fuselage.A en croire le constructeur américain, à ce stade, 1 241 appareils ont été inspectés dans le monde et 58 présentaient des défauts. Autrement dit, les avions opérés par des compagnies sud-coréennes sont plus particulièrement touchés. Le ministère compte proposer à Boeing d’en éclaircir les raisons ensemble.Autre question à régler avec l’avionneur : les lourdes pertes financières des compagnies concernées, suite à l’immobilisation de ces appareils. Les estimations parlent de 2 milliards de wons par mois et par avion.