Politique Séoul décide d’adhérer au « Grand Bargain »

La Corée du Sud et le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (UNOCHA) ont tenu hier à Séoul leurs quatrièmes consultations politiques bilatérales. Au centre des discussions : les moyens de travailler en coopération pour mieux faire face aux crises humanitaires.



La délégation de Séoul a été conduite par Oh Hyun-joo, directrice générale en charge du développement et de la coopération au ministère des Affaires étrangères, et l’organe onusien par sa secrétaire générale adjointe Ursula Mueller.



A cette occasion, le pays du Matin clair a annoncé sa décision d’adhérer lui aussi au « Grand Bargain ». C’est un accord lancé en mai 2015 entre les plus grands donateurs, qui se doivent de garantir des contributions de meilleure qualité et davantage prévisibles, et les agences humanitaires internationales, qui ont pour objectif d’améliorer l’efficience et l’efficacité de leurs actions. Jusqu’à présent, 24 Etats, 16 organisations onusiennes et intergouvernementales ainsi que 21 ONG l’ont rejoint. Les procédures nécessaires pour l’adhésion de Séoul s’achèveront à la fin de l’année ou début 2020.



Également, lors de la réunion d’hier, Séoul a annoncé avoir révisé, en juin, sa stratégie d’aide humanitaire à l’étranger en vue d’améliorer l’efficacité de ses projets.



Dans le même temps, les deux parties ont reconfirmé l'importance du Fonds central d'intervention d’urgence (CERF) de l’UNOCHA visant à aider les nations qui ne bénéficient pas suffisamment d’assistance de la part de la communauté internationale, comme le Bangladesh, le Burkina Faso et la Corée du Nord. Le Fonds a octroyé à celui-ci un total de 141 millions de dollars depuis 2006.