L’épouse de l’ex-ministre de la Justice inculpée de 15 chefs d’accusation

Photo : YONHAP News

L’épouse de l’ex-ministre controversé de la Justice Cho Kuk a été inculpée hier par le Parquet de trois nouveaux chefs d’accusation. Chung Kyung-shim sera donc jugée avec un total de 15 charges à son encontre. Il s’agit, entre autres, de falsification de documents privés et de leur utilisation en vue de faciliter l’entrée de sa fille à l’université, du détournement de fonds à travers des investissements dans un fonds privé, d’escroquerie et de transactions boursières sous des noms d’emprunt.Son inculpation est intervenue 76 jours après que le ministère public a ouvert des enquêtes. Celui-ci a annoncé poursuivre des investigations, en lien cette fois avec la loi sur l’éthique dans la fonction publique. Celles-ci visent directement Cho Kuk, qui a démissionné le 14 octobre, seulement 35 jours après son entrée en fonction et 66 jours après sa nomination au poste de garde des Sceaux, par le président de la République. Le Parquet envisage de l'entendre au plus tôt dans le courant de cette semaine.