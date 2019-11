Trump-Kim : pas encore de réponses à l’invitation de Moscou pour la fête du 9 mai

Photo : KBS News

Chaque année, la Russie célèbre le 9 mai la victoire sur l’Allemagne nazie lors de la Seconde guerre mondiale. Et en 2020, les festivités se feront en grande pompe à l’occasion du 75e anniversaire. De nombreuses personnalités politiques étrangères ont été invitées, et parmi celles-ci, Donald Trump et Kim Jong-un.Or, selon le porte-parole du Kremlin, ces deux dirigeants n’ont pas encore répondu à l’invitation. Leur éventuelle participation aux commémorations à Moscou est scrutée avec une attention toute particulière, puisqu’ils pourraient s’y retrouver pour une nouvelle entrevue.Cependant, la présence du président américain à l’événement est loin d’être certaine, car sa date coïncide avec la campagne présidentielle aux Etats-Unis.