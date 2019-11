« Parasite » : meilleur score parmi les films étrangers sortis aux USA en 2019

Photo : YONHAP News

Le dernier long-métrage de Bong Joon-ho, « Parasite », a récolté plus de 11 millions de dollars au box-office américain. Il s’agit du meilleur résultat parmi tous les films étrangers sortis cette année aux Etats-Unis.Selon les données publiées par le site Box Office Mojo, le film sud-coréen a enregistré le 10 novembre un nouveau record de recettes, avec un total cumulatif de 11 278 976 dollars.Battant le record établi en 2007 par « D-War, la guerre des dragons », un film de science-fiction de Shim Hyung-rae, « Parasite » est devenu la production cinématographique sud-coréenne la plus rentable en Amérique du Nord.Le nombre de salles, qui projettent la dernière création du réalisateur de « Memories of Murder », est passé le weekend dernier de 461 à 603.Appréciée à la fois des spectateurs et des critiques américains, la Palme d'or 2019 du festival de Cannes, est de mieux en mieux placée dans la course aux Oscars dont la 92e cérémonie se tiendra en février 2020.