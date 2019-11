Moon Jae-in préside le conseil des ministres à Busan, ville d’accueil du sommet spécial avec l’Asean

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud organisera, les 25 et 26 novembre à Busan, située dans le sud-est de la péninsule, son 3e sommet spécial avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean). C’est la raison pour laquelle, en amont de cette grande conférence, le président de la République a tenu à organiser son conseil des ministres du mardi dans la 2e plus grande ville du pays. Moon Jae-in a saisi cette occasion pour expliquer une nouvelle fois sa politique étrangère.En effet, selon lui, elle est différente de celle menée par les précédents gouvernements. Concrètement, son administration cherche à régler la question intercoréenne par le dialogue et par la voie diplomatique, et à approfondir et à élargir la diplomatie vis-à-vis des pays de l’Asean.L’occupant de la Maison bleue a également préconisé de renforcer encore davantage la coopération avec les membres de l’organisation asiatique, qui affichent la croissance la plus rapide au monde et ont un grand potentiel, et d’ouvrir avec eux une ère de co-prospérité.Moon a souligné que dans cette optique, son gouvernement avait mené, avec sincérité, sa nouvelle politique du Sud pendant la première moitié de son quinquennat. Et d’ajouter que le sommet à venir serait l’occasion de faire un bilan intermédiaire de ces efforts. Il a aussi affirmé que le Partenariat économique régional global (RCEP) permettrait de l’accélérer. C’est un accord régional de libre-échange que 15 pays de l’Asean et d’Asie-Pacifique ont récemment convenu de signer l’année prochaine.C’est la 3e fois que le chef de l’Etat préside le conseil des ministres en dehors de la Cheongwadae.