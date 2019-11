Photo : YONHAP News

Il fera une nouvelle fois beau sur l’ensemble du territoire, malgré la présence de quelques nuages dans le ciel. Si la météo restera identique sur Séoul et les environs, la moitié Sud verra son ciel se dégager progressivement dans l’après-midi.Concernant les températures, elles montent en moyenne de 10 degrés entre le matin et l’après-midi. Il fera 14°C à Incheon, 15°C à Séoul, 16°C à Daejeon, 18°C à Daegu et sur l’île de Jeju, et enfin 19°C à Busan.