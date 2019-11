GSOMIA : le commandant des USFK insiste sur la nécessité de son renouvellement

Photo : KBS

Les Etats-Unis multiplient les pressions sur Séoul pour que celui-ci revienne sur sa décision de ne pas reconduire son accord de partage de renseignements militaires (GSOMIA) avec Tokyo.Cette fois-ci, c’est au tour du commandant des forces américaines en Corée du Sud (USFK) de s’exprimer sur le sujet. Robert Abrams a en effet souligné la nécessité de maintenir ce pacte, affirmant qu’il permettait d’assurer la stabilité et la sécurité en Asie du Nord-est. Il a fait ces remarques dans une conférence de presse tenue hier à la base militaire américaine Camp Humphreys, située à Pyeongtaek au sud de Séoul.Interrogé sur les négociations que les deux alliés mènent actuellement pour déterminer leurs contributions financières respectives au stationnement des GI’s au pays du Matin clair, le général a déclaré être du même avis que l’ambassadeur américain à Séoul. Il a alors évoqué les propos récemment tenus par Harry Harris, qui a indiqué que le gouvernement sud-coréen était capable de payer plus et qu’il devait le faire.Par ailleurs, Abrams en a profité pour démentir l’information publiée par la presse sud-coréenne, selon laquelle Washington aurait souhaité élargir l’étendue du rôle que les deux pays devront assumer, et ce pour mobiliser les troupes sud-coréennes même lors d’opérations menées par les USA en dehors de la péninsule.