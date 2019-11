La Corée du Sud compte plus de 400 000 nouveaux employés

Photo : YONHAP News

Le nombre d'emplois s’est accru pour atteindre un total de 27,5 millions d’actifs en octobre dernier, soit une hausse de 419 000 en glissement annuel. Selon l’Institut national des statistiques (Kostat), le chiffre enregistre une progression de plus de 300 000 personnes pour le 3e mois de suite.A propos du taux d’emploi des plus de 15 ans, il s’est établi à 61,7 % avec un accroissement de 0,5 point sur un an. Il s’agit de son niveau le plus élevé depuis 23 ans.Quant au nombre de chômeurs, il a baissé de 108 000 par rapport à 2018 pour descendre à 864 000, et le taux de chômage a diminué de 0,5 point pour atteindre 3 % de la population active.Dans le détail, les secteurs qui ont accueilli le plus de nouveaux employés étaient la santé, la protection sociale, l’hôtellerie, la restauration et les loisirs. En revanche, le secteur manufacturier, la vente en gros et au détail, la finance et les assurances ont moins recruté.