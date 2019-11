Séoul-Tokyo : maintien de la conférence sur l’échange de renseignements sur Pyongyang

Photo : YONHAP News

Si certaines tensions sont toujours palpables entre la Corée du Sud et le Japon, les deux voisins tiendront tout de même, cette année encore, leur conférence sur l’échange de renseignements.Une réunion annuelle qui se tient depuis les années 90 entre le ministère sud-coréen de la Réunification et celui des Affaires étrangères, côté japonais, et dont l’objectif est de mieux recueillir les données relatives à la Corée du Nord.Pour cette édition 2019, les pourparlers seront organisés dans l’archipel à la fin du mois de novembre. Le pays du Matin clair y sera représenté par une équipe de quatre responsables en charge des analyses des informations sur le pays communiste au sein du ministère de la Réunification.