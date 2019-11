Le monde de la finance s’ancre dans la vie des consommateurs sud-coréens

Photo : Getty Images Bank

La finance et l’assurance font désormais partie des trois secteurs de consommation les plus favorisés par les sud-Coréens, derrière l’alimentation et le logement. Ils passent ainsi devant la mode vestimentaire.Tel est le résultat de l’enquête biennale sur les indices de consommation du pays du Matin clair, dévoilée aujourd’hui par l'Agence des consommateurs de Corée (KCA). C’est la première fois, depuis le lancement de ce sondage en 2013, que le secteur de la finance intègre le top 3.Au niveau de la satisfaction en termes de consommation, les interrogés donnent une note générale de 69,9 points sur 100, contre 76,6 points il y a deux ans. Plus précisément, l’alimentation, la restauration, la mode vestimentaire et les services hospitaliers reçoivent des avis favorables. En revanche, l’évaluation est plus sévère concernant la finance, l’assurance et les services événementiels comme les mariages ou les funérailles.52,6 % de la population estiment également avoir rencontré un problème lié à leur consommation, contre 43,4 % en 2017. La livraison ou l’emballage des repas sont les plus pointés du doigt, à cause des dégâts directement visibles. Par secteur, les ventes de téléphones, les achats directs à l’étranger et ceux via les plateformes des réseaux sociaux provoquent le plus de mécontentements.Enfin, parmi les consommateurs qui se sont plaints suite à un achat, 64,6 % avouent avoir contesté la réponse reçue, alors que 10,6 % n’ont pas été satisfaits de la réaction du vendeur.