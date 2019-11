Hong Nam-ki évoque le redressement du marché de l’emploi

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l’économie se réjouit que le marché du travail poursuive son rétablissement. Lors d’une conférence qui s’est tenue aujourd’hui pour discuter des mesures à prendre afin de booster l’économie nationale, Hong Nam-ki a tout de même reconnu que la création d’emplois continuait de ralentir dans l’industrie manufacturière et pour les quadragénaires.A propos des stratégies à mettre en place pour faire face au changement structurel de la population, Hong, qui est aussi le ministre des Finances, a insisté en particulier sur la procédure permettant aux propriétaires de recevoir chaque mois une pension sur gage de leur logement. S’agissant du secteur industriel, il a fait valoir que l’exécutif aiderait aussi la génération d’âge moyen et les seniors avec des formations adaptées et une aide à la création de start-ups technologiques.Autre projet annoncé : la création de 30 000 usines et 10 complexes industriels intelligents, ainsi que la formation de 100 000 personnes pour le marché manufacturier intelligent, tout cela en vue d’améliorer la productivité.