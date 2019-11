Trump continue de se vanter de sa révision de l’ALE avec Séoul

Photo : YONHAP News

Le président américain s’est une nouvelle fois targué de sa révision, l’an dernier, du Korus, l’accord de libre-échange (ALE) avec la Corée du Sud, entré en vigueur en 2012 sous l’administration Obama. En effet, Donald Trump l’a qualifiée de succès de sa politique commerciale.Dans un discours tenu hier devant le club économique de New York, le locataire de la Maison blanche a répété qu’avant son amendement, le traité commercial avait permis au pays du Matin clair, et non aux USA, de créer 250 000 emplois. Un échec, selon lui, pour les Américains.Le milliardaire républicain a ensuite ajouté, qu’en vertu de la nouvelle mouture de l’accord, Séoul avait accepté d’ouvrir davantage son marché automobile aux constructeurs américains, et de prolonger de 20 ans, autrement dit jusqu'en 2041, les taxes américaines de 25 % sur les pickups sud-coréens.