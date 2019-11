Eliot Engel revendique un dispositif de sécurité pour la dénucléarisation de la péninsule

Photo : YONHAP News

Le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des Etats-Unis a affirmé qu’il ne faisait pas confiance au dirigeant nord-coréen. Du coup, il a réclamé la mise en place d’un dispositif de sécurité pour dénucléariser le pays communiste.Eliot Engel a tenu ces propos lors de la Conférence des leaders coréens et américains organisée, hier, heure locale à Washington. Pour lui, les deux sommets entre Donald Trump et Kim Jong-un n’ont abouti à aucun résultat et le second ne conduit en aucun cas vers une possible paix.Le démocrate a ajouté que même s’il abandonnait ses armes nucléaires, Pyongyang disposerait toujours des connaissances pour en fabriquer de nouvelles. Il s'est ainsi dit sceptique quant au dialogue entre les dirigeants des deux pays.Par ailleurs, Engel a souligné que Trump avait intérêt à se montrer vigilant à tout changement au nord du 38e parallèle et que les Etats-Unis devaient à tout prix éviter de mettre en danger son alliée sud-coréen. Dans ce contexte, il s'est opposé à l'éventuel retrait des GI's du sud de la péninsule.