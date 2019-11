Sewol : le Parquet en charge d’enquêter sur les soupçons de retard lors du sauvetage

Photo : YONHAP News

La commission spéciale en charge d’éclaircir deux scandales nationaux, à savoir celui sur le désinfectant pour humidificateurs et celui sur les circonstances du naufrage du ferry Sewol, continue son travail.Aujourd’hui, elle a officiellement demandé au Parquet d’enquêter sur les soupçons portant sur le retard dans les opérations de sauvetage des rescapés du naufrage. L’organisme épingle notamment les manquements aux obligations de la direction de la police maritime dès que le bateau a chaviré en avril 2014, comme elle l’a déjà indiqué le 31 octobre dernier.Concrètement, le jour du drame, la mobilisation des hélicoptères pour la recherche des rescapés a été retardée, même si la police maritime fait état, dans un rapport, de l’intervention de 11 hélicoptères et de 17 avions.Par ailleurs, un des hélicoptères dépêché sur le lieu de l’accident avait décollé avec à son bord seulement de hauts responsables, alors qu’un lycéen rescapé nécessitait des soins en urgence. Celui-ci succomba cinq heures plus tard.