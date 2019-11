Le KDI abaisse son pronostic de croissance de la Corée du Sud en 2019 à 2 %

Photo : YONHAP News

L’Institut du développement de Corée (KDI) a révisé à la baisse sa prévision de croissance de la Corée du Sud pour 2019 à 2 %, soit 0,4 point de moins qu’en mai dernier.Un choix justifié par des exportations et des investissements en berne. Cette situation pénalise l’industrie manufacturière, et provoque ainsi un recul de la consommation des ménages. Cependant, le chiffre ne descendra pas en dessous des 2 % grâce, notamment, au ralentissement du rythme de diminution des investissements dans les biens d'équipements et à l’exécution du budget du gouvernement.Le KDI a prévu que les perspectives de croissance 2020 seraient de 2,3 %. Explications : d'une part, une légère embellie des économies mondiales attendue l'an prochain. Et d'autre part, la reprise des investissements en équipements et des exportations dopée par la relance du marché des semi-conducteurs et de plus larges demandes des pays émergents. Attention tout de même aux risques extérieurs, à l'instar de la guerre commerciale actuelle entre Washington et Pékin.Dans ce contexte-là, l’institut incite le gouvernement à prendre des politiques financières et monétaires expansionnistes, afin de soutenir la reprise du secteur privé en récession, tout en réduisant le déficit du solde budgétaire à moyen terme.