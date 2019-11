De nouveaux dispositifs dévoilés pour faire face au changement démographique

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l'économie Hong Nam-ki a dévoilé aujourd’hui les 3e et 4e plans qui visent à répondre au vieillissement de la population.En premier lieu, les critères seront allégés concernant les inscriptions au système d’hypothèque inversée, c’est-à-dire la pension versée mensuellement aux propriétaires de logement. L’âge limite sera avancé à 55 ans contre 60 ans aujourd’hui. Le prix plafond de l’habitation passera de 900 millions de wons, soit 700 000 euros, au même montant que la valeur déclarée par les autorités, qui représentent environ 70 % du prix du marché. En d’autres termes, les propriétaires d’une maison qui vaut 1 million d’euros pourront également bénéficier de ce système. Les classes populaires toucheront une pension plus élevée.Ensuite, l’exécutif souhaite promouvoir le système de pensions de retraite en obligeant les entreprises de plus de 100 employés à l’intégrer à leur fonctionnement interne. Les autres firmes pourront cotiser au « fonds de retraite pour les PMEs » qui sera bientôt mis en place. Ceux qui perçoivent leur retraite en forme de pension régulière bénéficieront d’un crédit d’impôt dont le mode de versement sera diversifié.Enfin, le gouvernement prendra en compte le niveau de la dénatalité et du vieillissement de la population avant d’établir ses perspectives financières à long terme.