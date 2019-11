Suneung 2020 : le jour J est arrivé

Photo : YONHAP News

Ca y est ! Ce jeudi 14 novembre, l’édition 2020 du Suneung a débuté à 8h40 dans tout le pays, avec comme première matière le coréen.Pour la fin de cette année scolaire, quelque 548 000 candidats se sont inscrits à cet examen d’entrée à l’université. 46 000 de moins qu’en 2018. Il leur fallait arriver dans leur salle au plus tard 30 minutes avant le début des épreuves. Avec bien entendu, en main, leur fiche d’inscription et leur carte d’identité. Tous les appareils électroniques de type smartphone, montre intelligente ou encore cigarette électronique sont interdits.Et pour le bon déroulement du test de compréhension orale en anglais, tous les avions du pays seront cloués au sol entre 13h05 et 13h40.Ce matin, les salariés sont invités à embaucher une heure plus tard que d'habitude. Même chose pour l’ouverture des marchés financiers. Le but est de laisser la priorité aux candidats dans les transports en commun et sur les routes.Tous les résultats seront connus le 4 décembre. A noter aussi qu’en Corée du Sud, les épreuves se déroulent sur un seul jour et la rentrée scolaire a lieu en mars.