Wianbu : une statue de la « fille de la paix » à Melbourne

Une nouvelle statue symbolisant les souffrances endurées par les femmes de réconfort sera dressée hors des frontières sud-coréennes. Une sculpture baptisée « la fille de la paix » va en effet voir le jour à Melbourne, en Australie.Le monument sera érigé aujourd’hui, heure locale, devant l’immeuble de la communauté coréenne de la 2e ville du pays, et ce à l’initiative de la mairie de Hwasong, située dans la province de Gyeonggi, autour de Séoul, et de plusieurs associations civiles qui s’y trouvent. Celles-ci ont déjà installé deux statues à l’étranger : l’une à Toronto en 2015 et l’autre à Shanghai l’année suivante.Le nombre de « filles de la paix » dressées hors du pays du Matin clair s’élève maintenant à dix.