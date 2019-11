GSOMIA : Séoul et Tokyo pourraient tenir une réunion de leur ministre de la Défense

Photo : YONHAP News

Le compte à rebours a commencé, alors que l’accord de partage de renseignements militaires (GSOMIA) avec Tokyo arrive à échéance à minuit pile dans la nuit du 22 au 23 novembre. En effet, Séoul maintient toujours sa décision de ne pas reconduire cet accord, suite aux mesures restrictives commerciales imposées par son voisin.Et les deux pays auront probablement un round décisif de négociations en la matière lors du prochain tête-à-tête entre Jeong Kyeong-doo et Taro Kono, leur ministre respectif de la Défense. Des concertations sont en cours pour programmer un rendez-vous en marge de la réunion élargie des ministres de la Défense de l’Asean (ADMM-Plus) qui aura lieu les 17 et 18 novembre à Bangkok en Thaïlande. Venant de 18 pays, ces hauts responsables auront pour principale mission de débattre « des mesures visant à renforcer le partenariat pour la sécurité durable ».Le ministre sud-coréen de la Défense a déclaré être en discussion avec les pays participants à la prochaine réunion, tels que les Etats-Unis, la Chine, le Japon, la Thaïlande, l’Indonésie, le Vietnam et la Nouvelle Zélande, afin d’organiser des réunions bilatérales et trilatérales. Et dans cette optique, Séoul, Washington et Tokyo se seraient déjà mis d’accord pour une rencontre ministérielle tripartite. La reconduction du GSOMIA y sera très certainement à l’ordre du jour.Au cours de cet événement de deux jours, Jeong Kyeong-doo devrait expliquer les efforts menés par le gouvernement sud-coréen dans l’engagement du processus de paix dans la péninsule coréenne. Il demandera également le soutien et la coopération de la communauté internationale pour réaliser la dénucléarisation et transformer la zone démilitarisée (DMZ), sur la frontière intercoréenne, pour en faire une zone de paix mondiale.