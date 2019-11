Top 500 des entreprises les plus riches du monde : seulement 2 groupes sud-coréens

Photo : YONHAP News

Seuls deux conglomérats sud-coréens comptent parmi les 500 entreprises les plus valorisées en bourse dans le monde. Il s’agit de Samsung Electronics et de SK Hynix. Une information dévoilée aujourd’hui au travers d’une analyse de la capitalisation boursière des multinationales.D’après le Korea Exchange, l’opérateur de la place boursière de Séoul, au 8 novembre, Samsung pesait quelque 268 milliards de dollars et SK 51 milliards de dollars. Les deux groupes se situent respectivement à la 20e et à la 267e places de ce classement mondial.À fin 2010, huit chaebols sud-coréens faisaient partie de cette liste. Alors comment expliquer ce déclassement ? L’évolution de la structure industrielle en serait la première responsable. Autrement dit, l’industrie manufacturière cède progressivement sa place aux technologies de l’information. En outre, le pays du Matin clair est fortement dépendant des exportations et les performances de sa demande intérieure sont relativement faibles.Sans surprise, c’est Apple qui domine la liste, devant Microsoft et Alphabet, la maison-mère de Google.