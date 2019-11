USA : possible levée des taxes anti-dumping sur les plaques en acier laminé à froid sud-coréennes

Photo : YONHAP News

Le département américain du Commerce vient de rendre un jugement provisoire dans le cadre de son second réexamen sur les mesures anti-dumping visant l’acier formé à froid « made in Korea ». Il prévoit de lever les taxes sur les importations de ces produits manufacturés par les sidérurgistes sud-coréens.Pour rappel, à l’issu du jugement définitif du premier réexamen de ce dossier, publié en mai dernier, les taxes sur les plaques en acier laminé à froid qui étaient de 36,59 % pour Hyundai Steel, de 2,68 % pour POSCO et de 0,57 % pour KG Dongbu Stell et Dongkuk Steel, ont été ramenées à 0 %.L’acier formé à froid est fabriqué de manière à aplatir, plus finement et à température ambiante, la plaque en acier initialement laminé à chaud avec une machine de haute précision. Ce matériau est utilisé principalement dans la construction automobile et dans le secteur des produits électroménagers.A l’origine, le département du Commerce a imposé des taxes très lourdes contre ces types de produits sud-coréens, conformément à la clause des « faits adverses disponibles » (AFA). Cette dernière donne en effet la possibilité d’appliquer d’importantes taxations, lorsque les exportateurs étrangers, accusés d’anti-dumping, sont soupçonnés de ne pas déployer tous leurs efforts pour fournir les documents demandés.Du côté des sidérurgistes sud-coréens, il est encore trop tôt pour se réjouir de cette décision, qui est malgré tout un signe positif. Le verdict définitif sera donné en mai 2020.