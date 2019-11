Peste pulmonaire à Pékin : les autorités sud-coréennes se veulent rassurantes

Photo : YONHAP News

La Chine a confirmé deux cas de peste pulmonaire dans sa capitale. Une nouvelle alarmante pour la Corée du Sud, de fait de sa proximité avec l’empire du Milieu. Le Centre national de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) a effectué une évaluation rapide des risques en la matière. Résultat, il serait peu probable qu’une épidémie, si elle avait lieu, atteigne le pays du Matin clair.Le KCDC a décidé de maintenir le niveau d’alerte actuel, à savoir le plus bas des quatre existants, d’autant plus qu’il dispose d’un nombre suffisant d’antibiotiques pour lutter contre la peste.Pour rappel, les patients chinois atteints de la peste pulmonaire sont des habitants de la région autonome de Mongolie-Intérieure. C’est lors d’un déplacement à Pékin qu’ils ont eu la confirmation de leur maladie. Selon les autorités locales, il n’y aurait pas de cas supplémentaires. Ces derniers temps, la peste, un fléau qui a ravagé l’Europe au Moyen-Âge, a refait son apparition du côté de Madagascar et de la République démocratique du Congo.Le centre a fait savoir qu’il suivrait de très près la situation en étroite concertation avec les autorités sanitaires chinoises et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).